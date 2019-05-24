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Bingöl'de dev Türk bayrağı göndere çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 18:19 | Son Güncelleme

Ekinyolu köyündeki özel harekat şubesi önünde kurulan 70 metre uzunluğundaki direğe, 350 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı çekildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Ekinyolu köyündeki İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi önünde kurulan 70 metre uzunluğundaki direğe, 350 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı çekildi.

Ilıcalar Belediye Başkanı Mehmet Akif Günerigök, törende yaptığı konuşmada, bayrağın kent girişine yakıştığını söyledi. Günerigök, vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden şehitlere rahmet, ailelerine de sabır diledi.

Bir iş adamı tarafından yaptırılan bayrağın göndere çekilmesini ilgiyle takip eden vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl türk bayrağı

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