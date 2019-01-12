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Bingöl'de domuz sürüsü karayoluna indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 15:41 | Son Güncelleme

BİNGÖL’ün Yayladere ilçesinde karayoluna inen domuz sürüsü, sürücüler tarafından görüntülendi.

Bingöl'de domuz sürüsü karayoluna indi

Mesut BUDRAÇ/YAYLADERE (Bingöl),(DHA)- BİNGÖL’ün Yayladere ilçesinde karayoluna inen domuz sürüsü, sürücüler tarafından görüntülendi.
Kentte olumsuz hava koşulları, yaban hayatını da etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 1,5 - 2 metreye kadar ulaştığı Yayladere ilçesinde domuz sürüsü, karayoluna indi. O anlar, sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde sayıları 15 civarında olan domuzlar, kendilerini takip eden bir araçtan korkup, bölgeden uzaklaşıyor. Domuzların yiyecek bulmak için yola indiği düşünülüyor.

FOTOĞRAFLI

Bingöl'de domuz sürüsü karayoluna indiBingöl'de domuz sürüsü karayoluna indi

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