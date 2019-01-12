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Bingöl'de domuz sürüsü karayoluna indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 16:29 | Son Güncelleme

BİNGÖL’ün Yayladere ilçesinde karayoluna inen domuz sürüsü, sürücüler tarafından görüntülendi.

Mesut BUDRAÇ/YAYLADERE (Bingöl),(DHA)- BİNGÖL’ün Yayladere ilçesinde karayoluna inen domuz sürüsü, sürücüler tarafından görüntülendi. Kentte olumsuz hava koşulları, yaban hayatını da etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 1,5 - 2 metreye kadar ulaştığı Yayladere ilçesinde domuz sürüsü, karayoluna indi. O anlar, sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde sayıları 15 civarında olan domuzlar, kendilerini takip eden bir araçtan korkup, bölgeden uzaklaşıyor. Domuzların yiyecek bulmak için yola indiği düşünülüyor.

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