Bingöl’de drone'lu bayram trafiği denetimi

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)- BİNGÖL'de, Ramazan Bayramı nedeniyle trafikte drone'lu denetim yapıldı.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğunlaşan trafikte aksamalar yaşanmaması için trafik polisleri drone'lu denetim yaptı. Durdurulan araçların sürücülerine emniyet kemeri takmları, cep telefonu kullanmamaarı ve hız limitlerine uymaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Özcan Alıcı, trafik uygulamasını drone destekli yaptıklarını ifade ederek, "İçişleri Bakanlığımızın yazılı talimatıyla bayram öncesi ve sonrasında trafik tedbirleri ile ilgili, drone uygulaması yapıldı. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, gidecekleri yerlere sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasını amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın kurallara uymalarını, sevdiklerini üzmemelerini temenni ediyoruz" dedi.

