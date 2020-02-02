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Bingöl'de düşen kar kütlesi kızak kayan çocukları korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 13:18 | Son Güncelleme

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl’ün Genç ilçesinde kızak kayan çocukların üzerine kar kütlesinin düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçeye bağlı Keklikdere köyü Şaban mezrasında çuval üzerinde karda kayan çocukların üzerine yüksek kesimden kar kütlesi düştü.

Çocukların kar altında kaldığı olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Büyük korku yaşayan çocukların panik hali cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Köy muhtarı Cevdet Tartar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların her zaman o bölgede kayak yaptığını belirterek, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Tartar, "O sırada köy hizmetleri ekipleriyle mezranın yolunu açıyorduk. Çocuklar güle oynaya kayak keyfi yapıyordu. Birden çocukların üzerine çığ düştü ve çocuklar kıl payı kurtuldu. Çocuklar kayarken başka bir arkadaşları da onları çekiyordu. Dolayısıyla çığın düşme anını da tesadüfen kaydetmişler. Çok şükür kimsenin burnu bile kanamadı." dedi.

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