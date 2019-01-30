Bingöl’de eğitime bir gün ara verildi

Bingöl’de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimi 1 gün ara verildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkez ve ilçelerimizde 16.01.2019 Çarşamba günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı gün izinli sayılacaktır" denildi.

