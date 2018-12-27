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Bingöl'de eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 16:16 | Son Güncelleme

Kar yağışı sonucu merkez ve 6 ilçede okullar yarın tatil edildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı sonucu merkez ve 6 ilçede yarın okulların tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Karlıova, Yedisu, Yayladere, Kiğı, Genç ve Adaklı ilçelerinde yarın tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli çalışanların da bugün ve yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.

- 281 köy yolu ulaşıma kapandı

Öte yandan, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için 18 greyder, 6 dozer, 19 kepçe, 3 kar küreme ve 11 ekiple çalışmalar sürüyor.

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