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Bingöl'de eğitime kar engelli

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 19:25 | Son Güncelleme

Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve 6 ilçede eğitime yarın ara verildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, aşırı buzlanma ve kar nedeniyle merkez ve 6 ilçede eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, aşırı buzlanma ve yoğun kar yağışının neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Genç ilçesinde de taşımalı eğitim kapsamındaki okulların yarın tatil edildiği ifade edilen açıklamada, kamuda görev yapan engelli ve hamile çalışanların da yarın idari izinli sayılacağı aktarıldı.

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Bingöl eğitim kar engeli

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