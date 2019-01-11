HABER

Bingöl'de ekipler 6 hasta için seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 14:33 | Son Güncelleme

Bingöl'de ekipler 6 hasta için seferber oldu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de yolu kar nedeniyle kapanan merkez ve Karlıova ilçesine bağlı bazı köylerde rahatsızlanan 6 kişi AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin çabası ile hastaneye ulaştırıldı.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar Bingöl'de yaşamı olumsuz etkiledi.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerce çalışma yürütülürken gelen ihbarlar doğrultusunda hastaların da hastanelere ulaştırılmasına çalışılıyor.

Bu kapsamda Bingöl'de 24 saatte AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerince 6 hasta yolu karla kaplı köylerden alınarak hastanelere kaldırıldı.

Valilik koordinesinde çalışmalarını yürüten İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine gelen ihbar üzerine Karlıova ilçesine bağlı Karlıca köyünde solunum sıkıntısı yaşayan 75 yaşındaki Fatime Kaçar, Yiğitler köyü mezrasında rahatsızlanan 54 yaşındaki Ahmet Asyılı, hamile Çimen Altaş (21) ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu Bingöl Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Merkeze bağlı Kurudere köyünün Kadran mezrası, Çavuşlar köyünün Şahalan mezrası, Gökçeli köyünün Havar mezrasında rahatsızlanan 3 hasta da AFAD ve sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Uzm. Psikolog Yılmaz: Kaygılı aile, kaygılı çocuk demektirUzm. Psikolog Yılmaz: Kaygılı aile, kaygılı çocuk demektir
Başdanışman Ahmet Minder'in annesi, son yolculuğuna uğurlandıBaşdanışman Ahmet Minder'in annesi, son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD Bingöl Umke

En Çok Okunan Haberler

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de işçiler greve gitti, belediyenin önü karıştı! Gözaltılar var

Yollar trafiğe kapatıldı, belediyenin önü karıştı!

Avrupa'dan getiriyorlardı! O çetenin Türkiye rotası deşifre edildi

Avrupa'dan getiriyorlardı! Çetenin Türkiye rotası deşifre edildi

Artvin'de nefes kesen anlar

Artvin'de nefes kesen anlar

Edirne esnafı kayıtsız kalmadı! Bu haber içinizi ısıtacak

Edirne esnafı kayıtsız kalmadı! Bu haber içinizi ısıtacak

Gizemli evin sırrı mahalleyi boş bıraktı

Gizemli evin sırrı mahalleyi boş bıraktı

Uludağ'da belediye ekipleri bu kez sokak hayvanları için harekete geçti

Uludağ'da yürek yakan kare

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.