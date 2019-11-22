HABER

Bingöl’de el bombası ile tuzaklanmış sığınak imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 17:20 | Son Güncelleme

Bingöl’de terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından el bombası ile tuzaklanmış bir sığınak imha edildi.Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Genç İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 20 Kasım 2019 tarihinde icra edilen operasyonel faaliyette, Genç İlçesi Doğanlı Köyü kırsalında girişi el bombası ile tuzaklanmış 1 sığınak tespit edilmiştir.

Bingöl’de terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından el bombası ile tuzaklanmış bir sığınak imha edildi.
Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Genç İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 20 Kasım 2019 tarihinde icra edilen operasyonel faaliyette, Genç İlçesi Doğanlı Köyü kırsalında girişi el bombası ile tuzaklanmış 1 sığınak tespit edilmiştir. Tespit edilen sığınak ile tuzaklanmada kullanılan el bombası yerinde imha edilmiştir” denildi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.

PARTNERRihanna gece yarısı havuza girdi, sosyal medya yıkıldı! İşte o kareler...Rihanna gece yarısı havuza girdi, sosyal medya yıkıldı! İşte o kareler...
Bakan Kurum: Dipsiz Göl'le ilgili 4 maddelik eylem planı belirledikBakan Kurum: Dipsiz Göl'le ilgili 4 maddelik eylem planı belirledik
Suriyeliler, Türk askerini öperek evlerine döndüSuriyeliler, Türk askerini öperek evlerine döndü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Bursa ve Ankara merkezli çok sayıda ilde operasyon

Bursa ve Ankara merkezli çok sayıda ilde operasyon

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

Dev marketin ortakları hisse satışı yapıyor

Dev marketin ortakları hisse satışı yapıyor

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Adalet Bakanı Gül'den arabuluculuk sistemi açıklaması

Çok önemli düzenleme yaptık

TBMM'den 'sahte bal' iddialarıyla ilgili açıklama

TBMM'deki skandal iddiaya ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Erken seçim Türkiye'nin gündeminde değildir

Erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu! AK Parti'den açıklama

Ankara Garı önündeki patlamaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

100 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Zanlı cinayetten bir gün önce 16 yaşındaki çocuğa tehdit mesajı atmış

Cinayetten bir gün önce attığı mesajlar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.