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Bingöl'de etkisiz hale getirilen 8 teröristin silahları da ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 15:51 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de düzenlenen 2 ayrı operasyonda etkisiz hale getirilen 8 teröriste ait silah ve mühimmat bulundu.

Bingöl'de etkisiz hale getirilen 8 teröristin silahları da ele geçirildi

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)- BİNGÖL'de düzenlenen 2 ayrı operasyonda etkisiz hale getirilen 8 teröriste ait silah ve mühimmat bulundu.
Bingöl'de 21-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2 ayrı operasyonda etkisiz hale getirilen ve aralarında İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde 'Mavi' kategoride yer alan sözde Erzurum eyaleti komutanı 'Şevin' kod adlı Hülya Kül ile 'Gri' kategoride yer alan sözde Erzurum eyaleti 'Çavreş gücü' sorumlusu Bahoz Velat kod adlı Cihan Akalın'ın da bulunduğu 8 teröriste ait 3 M-16 tüfeği, 5 Kalaşnikof tüfeği, 5 el bombası, patlayıcı yapımında kullanılan çeşitli malzemeler, 10 M-16 tüfeği dolu şarjörü, 10 Kalaşnikof tüfeği dolu şarjörü ile silahlara ait 550 fişek, 3 telsiz, örgütsel dokuman ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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