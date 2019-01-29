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Bingöl'de fotosafari yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 20:46 | Son Güncelleme

Şehrin tarihi, turistik mekanları ile kültürünün tanıtılması amacıyla düzenlenen Bingöl 1. Kış Fotosafari Yarışması başladı - İl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman: "Bingöl'ün çok güzel fotoğraflarını elde etmiş olacağız"

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, kentin tanıtımı amacıyla düzenlenen Bingöl 1. Kış Fotosafari Yarışması başladı.

Valilik, belediye, Fırat Kalkınma Ajansı ve Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübünce (BİFSAK) düzenlenen yarışmaya Türkiye'nin değişik kentlerinden çok sayıda amatör ve profesyonel fotoğrafçı katıldı.

Fotoğraf kültürünü oluşturabilmek, Bingöl'ün tarihi değerlerini, doğal güzelliklerini, gelecek nesillere aktarabilmek ve kentin görsel arşivini oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışma için gelen fotoğrafçılar, Kültür Merkezi'nde kayıt yaptırdıktan sonra fotoğraf çekimine çıktı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman, AA muhabirine, Türkiye'nin değişik illerinden gelen fotoğraf tutkunlarını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Yarışmanın düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür eden Barman, "Bingöl için bu bir ilktir. Umarım devamı olur. Bingöl'ün çok güzel fotoğraflarını elde etmiş olacağız." dedi.

Yarışmanın koordinatörü Ömer Doğan da Bingöl'ün bir fotoğraf arşivini oluşturmayı amaç edindiklerini belirterek, "Herkes mutlu ve heyecanlı, inşallah hava da güzel olursa güzel fotoğraflar çıkartacağız." ifadesini kullandı.

- "Gelenleri Bingöl'ün kültür elçisi olarak görüyoruz"

BİFSAK Başkanı Kenan Nihat Elçi ise yıllarca Bingöl'ü fotoğraflarla tanıtmaya çalıştıklarını, yılın 6 ayı karla kaplı olan kentte kış safarisi düzenlemeye karar verdiklerini dile getirdi.

Bu sabah itibariyle 350 kişinin kayıt yaptırdığını ve 600'e yakın katılımcı beklediklerini anlatan Elçi, "Geçen yıl böyle bir yarışmayı düzenlemek için niyetlendik ama yeterli kar yağmadı. Gelen arkadaşlarımızı birer fotoğrafçıdan ziyade, Bingöl'ün kültür elçisi olarak görüyoruz." diye konuştu.

Yarışmaya Adıyaman'dan katıldığını aktaran Yalçın Çiftçi, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çekecekleri güzel fotoğraflarla Bingöl'ün tanıtımına katkı sunmaya çalışacaklarını söyledi.

Birincilik ödülü 10 bin lira olan yarışmada 48 kişiye ödül verilecek.

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