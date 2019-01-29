Bingöl'de fotosafari yarışması

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, kentin tanıtımı amacıyla düzenlenen Bingöl 1. Kış Fotosafari Yarışması başladı.

Valilik, belediye, Fırat Kalkınma Ajansı ve Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübünce (BİFSAK) düzenlenen yarışmaya Türkiye'nin değişik kentlerinden çok sayıda amatör ve profesyonel fotoğrafçı katıldı.

Fotoğraf kültürünü oluşturabilmek, Bingöl'ün tarihi değerlerini, doğal güzelliklerini, gelecek nesillere aktarabilmek ve kentin görsel arşivini oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışma için gelen fotoğrafçılar, Kültür Merkezi'nde kayıt yaptırdıktan sonra fotoğraf çekimine çıktı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman, AA muhabirine, Türkiye'nin değişik illerinden gelen fotoğraf tutkunlarını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Yarışmanın düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür eden Barman, "Bingöl için bu bir ilktir. Umarım devamı olur. Bingöl'ün çok güzel fotoğraflarını elde etmiş olacağız." dedi.

Yarışmanın koordinatörü Ömer Doğan da Bingöl'ün bir fotoğraf arşivini oluşturmayı amaç edindiklerini belirterek, "Herkes mutlu ve heyecanlı, inşallah hava da güzel olursa güzel fotoğraflar çıkartacağız." ifadesini kullandı.