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Bingöl'de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 16:59 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de, 310 kişilik AFAD personelinin katılımıyla helikopter ambulansın ve 70 aracın kullanıldığı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)- BİNGÖL'de, 310 kişilik AFAD personelinin katılımıyla helikopter ambulansın ve 70 aracın kullanıldığı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Bingöl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Tunceli, Elazığ, Malatya, Erzincan ve Adıyaman'da görevli 310 AFAD görevlisinin katılımıyla Gülbahar Barajı yakınlarında deprem tatbikatı gerçekleştirildi. 70 araç ve ambulans helikopterin kullanıldığı, senaryo gereği 7.0 büyüklüğünde deprem meydana gelen tatbikat, gerçeği aratmadı.

Tatbikatta ilk olarak mahsur kalanlar kurtarılırken, sedyeyle binadan indirilen yaralılar, müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansa alınarak UMKE sahra hastanesine götürüldü. Tatbikat sırasında gaz sızıntısı bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler müdahalede bulundu. 3 gün süren tatbikata Bingöl Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü İtfaiye Ekipleri, emniyet, jandarma, sağlık görevlileri ve UMKE de destek verdi.

Tatbikatı yerinde takip eden Vali Kadir Ekinci, Bingöl'ün deprem bölgesi olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Türkiye topyekun bir deprem bölgesi olduğu gibi aynı zamanda Bingöl'ümüzde birinci derece deprem bölgesi ve Doğu Anadolu ile Kuzey Anadolu fay hatlarının kesiştiği ve ne yazık ki deprem riski taşıyan bir bölgede yer almaktadır. Dolayısıyla riskin bu derece yüksek olduğu bir yerde kurtarma ekiplerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve diğer 26 hizmet grubumuzun afete her an müdahale edilebilecek çapta hazır ve her an aktif olması gerekmektedir."

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