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Bingöl'de güvenlik korucuları iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 21:10 | Son Güncelleme

Bingöl'de güvenlik korucuları iftarda buluştu

BİNGÖL (AA) - Bingöl Valisi Kadir Ekinci, güvenlik korucularıyla iftarda bir araya geldi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu tarafından Saray Parkı'nda düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı.

Vali Kadir Ekinci, yaptığı konuşmada, güzel bir ramazan akşamında güvenlik korucularıyla bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ramazan ayının önemine işaret eden Ekinci, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ayda yapılması gerekenler elbette sadece oruç tutmak, ibadet etmek değil, onun ötesinde çok ciddi anlamda kendimizi, nefsimizi hesaba çekmemiz gerektiren bir cephesi vardır. Dolayısıyla bu güzel ayda yapacağımız tüm ibadetleri Rabb-ül Alemin kabul etsin. Bizim için askerimizden, polisimizden hiçbir farkınız yok. Ailenizin, köyünüzün, mahallenizin, bölgenizin ve bunların ötesinde ülkemizin savunmasında milli birlik, beraberliğimizin, bütünlüğümüzün muhafazasında emeğiniz çok."

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de güvenlik korucularının şimdiye kadar bin 800 şehit ve 3 binin üzerinde gazi verdiğini anımsattı.

Güvenlik korucularının, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatının yanında kanun ve yasalar çerçevesinde kendilerine verilen her görevi yerine getiren bir teşkilat haline geldiğini belirten Sözen, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, dağlarımızda huzur, barış iklimi sağlanıncaya kadar, bütün vatandaşlarımızın kendilerini barış ve güven içerisinde hissedene kadar terörle ve teröristle mücadelemiz sürecektir" dedi.

İftara, 49. Komando Tugayı Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Jandarma Komuta Albay Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Naim Tan, diğer yetkililer ve güvenlik korucuları katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl güvenlik korucuları iftar programı

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