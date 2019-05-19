Bingöl'de güvenlik korucuları iftarda buluştu

BİNGÖL (AA) - Bingöl Valisi Kadir Ekinci, güvenlik korucularıyla iftarda bir araya geldi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu tarafından Saray Parkı'nda düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı.

Vali Kadir Ekinci, yaptığı konuşmada, güzel bir ramazan akşamında güvenlik korucularıyla bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ramazan ayının önemine işaret eden Ekinci, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ayda yapılması gerekenler elbette sadece oruç tutmak, ibadet etmek değil, onun ötesinde çok ciddi anlamda kendimizi, nefsimizi hesaba çekmemiz gerektiren bir cephesi vardır. Dolayısıyla bu güzel ayda yapacağımız tüm ibadetleri Rabb-ül Alemin kabul etsin. Bizim için askerimizden, polisimizden hiçbir farkınız yok. Ailenizin, köyünüzün, mahallenizin, bölgenizin ve bunların ötesinde ülkemizin savunmasında milli birlik, beraberliğimizin, bütünlüğümüzün muhafazasında emeğiniz çok."

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de güvenlik korucularının şimdiye kadar bin 800 şehit ve 3 binin üzerinde gazi verdiğini anımsattı.