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Bingöl'de güvenlik korucularına saldıran şüpheli ekisiz hale getirildi 

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 11:55 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Genç ilçesi Yeniyazı bölgesinde yol kontrol uygulaması yapan güvenlik korucularına saldıran kimliği belirsiz gruptan bir kişi korucular tarafından etkisiz hale getirildi.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL'ün Genç ilçesi Yeniyazı bölgesinde yol kontrol uygulaması yapan güvenlik korucularına saldıran kimliği belirsiz gruptan bir kişi korucular tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırganlar, olay yerinden kaçarken, öldürülen kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.
Genç ilçesine bağlı Yeniyazı bölgesinde dün gece yol kontrol uygulaması yapan güvenlik korucularının bulunduğu bölgeye 2 araç ile gelen kimliği belirsiz kişiler, koruculara silahlı saldırı düzenledi. Korucuların da karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, saldırgan gruptan biri öldürüldü. 2 araçta bulunan kişiler, çatışmada esnasında öldürülen kişiyi olay yerine bırakıp hızla uzaklaşarak izlerini kaybettirdi.
Güvenlik güçleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışmalar başlatırken, etkisiz hale getirilen kişinin kimlik tespit çalışması sürüyor.

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