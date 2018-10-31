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Bingöl'de güvenlik korucularına saldıran şüpheli etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 23:17 | Son Güncelleme

Bingöl'de güvenlik korucularına saldıran şüpheli etkisiz hale getirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde yol kontrolü yapan güvenlik korucularına araçtan ateş açan bir şüpheli etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yeniyazı köyü bölgesinde görevli güvenlik korucusu timi, şüpheli aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan araçtan ateş açılması sonucu çıkan çatışmada, bir şüpheli etkisiz hale getirildi.

Olay yerinden uzaklaşan aracın bulunması için bölgede operasyon başlatıldı.

Bu arada etkisiz hale getirilen şüphelinin kimliğinin tespiti için çalışmalar sürüyor.

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araç Bingöl güvenlik korucuları saldırı

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