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Bingöl'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 22:05 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu sürücüsü Mehmet Çelik hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bingöl'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu sürücüsü Mehmet Çelik hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Bingöl-Diyarbakır Karayolu'nda meydana geldi. Mehmet Çelik yönetimindeki 12 AR 300 plakalı hafif ticari araç, Yayla Köyü mevkiinde kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Mehmet Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan 2 kişi de yaralandı.
İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından 2 yaralıyı ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazada hayatını kaybeden Çelik'in cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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