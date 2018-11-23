Bingöl’de hastane çalışanları işaret diliyle şarkı söyledi

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Devlet Hastanesi çalışanlarına yönelik verilen işaret dili eğitim programının sona ermesinin ardından düzenlenen sertifika töreninde hastane çalışanları, işaret diliyle şarkılar söyledi. Devlet Hastanesi'nde çalışan personellere yönelik, işitme engelli vatandaşlarla daha iyi iletişim kurulması amacıyla düzenlenen işaret dili eğitim programının ilk katılımcıları için sertifika töreni düzenlendi. Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen sertifika dağıtım törenine, İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, Hastane Başhekimi Ali Ekim, Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin ile hastane çalışanları katıldı. Törende konuşan Sağlık Müdürü Gündoğdu, "Türkiye’de çok net olmamakla beraber her yüz kişiden 1 veya 2 kişinin işaret veya konuşma engelli olduğu, bu konuda da kamu kuruluşlarında, özellikle kamu hastanelerinde hasta olarak başvurdukları zaman tedavilerinin tam olarak yapılamaması durumları vardı. Personellerimizin işaret dilini öğrenip, engelli kardeşlerimizin hastanelere başvurduğu zaman en iyi hizmeti alması fırsatı takdire şayan bir durumdur" dedi. İŞARET DİLİ BİLEN PERSONELİN İSTİHDAMINA YÖNELİK GENELGEMİZ VAR Hastane Başhekimi Ali Ekim de, işaret dilini bilen personelin istihdam edilmesine yönelik genelgeleri bulunduğunu hatırlatarak, "İşaret dili bilen personelin istihdamına yönelik bir genelgemiz bulunmakta. Bu genelgenin talimatıyla engelliler ile çalışanlar arasında etkili iletişim kurabilmek için kurumların işaret dili, etkili iletişim ve beden dili gibi konuları kapsayan eğitimlerin düzenlenmesi gerektiği ifade edilmekte. Kamu Hastaneler Birliği Genel Müdürlüğümüz ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında 2 yıllık bir protokol imzalandı. Protokolle beraber, personellerimize işaret dili eğitimleri başlamıştır. İlk grubumuza huzurlarınızda sertifikaları verilecek" diye konuştu. Program sonunda işaret dili öğrenen hastane çalışanları, Türkçe ve Zazaca şarkılar söyledi. Protokolün katılımcılara sertifikalarını vermelerinin ardından program sona erdi.

