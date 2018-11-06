Bingöl'de hırsızlık iddiası

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü çocuk 6 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, merkez Saray Mahallesi'nde 2 motosikletin çalınması ile İnönü Mahallesi'nde 2 iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince olayların faili oldukları iddiasıyla gözaltına alınan S.S.Ç. ve S.S.Ç. ile yaşları küçük Y.B, Ş.A, H.A. ve E.K. çıkarıldıkları Bingöl Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.
Çalınan 2 motosiklet ile dizüstü bilgisayar, gerekli incelemenin ardından sahiplerine teslim edildi.
Öte yandan, son bir ayda meydana gelen hırsızlık olaylarında yakalanan 33 şüpheliden 8'i tutuklandı.
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