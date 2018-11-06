HABER

Bingöl'de hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 20:04 | Son Güncelleme

Kentte meydana gelen çeşitli hırsızlık olaylarında gözaltına alınan 4'ü çocuk 6 şüpheli tutuklandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü çocuk 6 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, merkez Saray Mahallesi'nde 2 motosikletin çalınması ile İnönü Mahallesi'nde 2 iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince olayların faili oldukları iddiasıyla gözaltına alınan S.S.Ç. ve S.S.Ç. ile yaşları küçük Y.B, Ş.A, H.A. ve E.K. çıkarıldıkları Bingöl Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.

Çalınan 2 motosiklet ile dizüstü bilgisayar, gerekli incelemenin ardından sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan, son bir ayda meydana gelen hırsızlık olaylarında yakalanan 33 şüpheliden 8'i tutuklandı.

PARTNERO Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine: Herkesin Merak Ettiği Genç Yetenek Şahin KendirciO Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine: Herkesin Merak Ettiği Genç Yetenek Şahin Kendirci
Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandıVan'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı
Hepatit A korkusu velileri tedirgin etti! Okul sıraları boş kaldıHepatit A korkusu velileri tedirgin etti! Okul sıraları boş kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bingöl Motosiklet hırsızlığı

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Kızının arkadaşıyla yattı! Kanal D Bir Umut Yeter dizisinde olay sahne

Kızının arkadaşıyla yattı! Kanal D Bir Umut Yeter dizisinde olay sahne

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Macron'a suikast girişimi!

Macron'a suikast girişimi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

Hepatit A korkusu velileri tedirgin etti! Okul sıraları boş kaldı

Hepatit A korkusu velileri tedirgin etti! Okul sıraları boş kaldı

Başakşehir'de savcının aracına kurşun isabet etti

Başakşehir'de savcının aracına kurşun isabet etti

Görevi reddeden öğretmenin gözaltına alındığı iddiası ilçeyi karıştırdı

Görevi reddeden öğretmenin gözaltına alındığı iddiası ilçeyi karıştırdı

HDP'li milletvekili Mahmut Toğrul'a 2 yıl 6 ay hapis

HDP'li milletvekili Mahmut Toğrul'a 2 yıl 6 ay hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.