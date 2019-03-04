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Bingöl'de huzur operasyonunda aranan 5 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 16:22 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de jandarmanın düzenlediği huzur ve güven operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 19 kişi gözaltına alındı.

BİNGÖL(DHA)- BİNGÖL'de jandarmanın düzenlediği huzur ve güven operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde 1 Mart'ta huzur ve güven operasyonu düzenlendi. Denetimlerde 5 bin 693 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Sorgu işlemleri sırasında çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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