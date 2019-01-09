Bingöl'de iki hasta için ekipler seferber oldu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yedisu ilçesinin Kaşıklı köyünde üzerine kaynar su dökülen kadın ile Karaca köyünde rahatsızlanan çocuk sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yedisu ilçesinin Kaşıklı köyünde yaşayan Hamail Sağır'ın (47) üzerine kaynar su döküldü.

Ayaklarında yanık oluşan Sağır'ın yakınları köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olması nedeniyle Kaymakam Bünyamin Karaloğlu'na yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine Karaloğlu, imkanların seferber edilerek, köy yolunun açılması ve hastaya ulaşılması konusunda ilgili kurumlara talimat verdi.

Karaloğlu'nun koordine ettiği ekipler, 9 saat süren çalışma sonucu Sağır'ı Yedisu Sağlık Ocağına ulaştırdı.

Karaca köyünde ateşi yükselen 8 yaşındaki Oğuz Kurnaz da sağlık ekiplerince evinden alınarak Yedisu Devlet Hastanesine götürüldü.

