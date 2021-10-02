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Bingöl'de iki işçi hayatını kaybetti, bölgede kapsamlı operasyon başlatan İçişleri Bakanlığı saldırıdan PKK'yı sorumlu tuttu

02.10.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde, elektrik şirketine ait aracın geçişi sırasında yoldaki patlayıcının patlatılması sonucu iki işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, saldırıdan PKK'yı sorumlu tuttu. Saldırının ardından Diyarbakır, Bingöl ve Muş'u içine alan bölgede operasyon başlatıldı.

Bingöl'de iki işçi hayatını kaybetti, bölgede kapsamlı operasyon başlatan İçişleri Bakanlığı saldırıdan PKK'yı sorumlu tuttu

İçişleri Bakanlığı Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde, elektrik şirketine ait aracın geçişi sırasında yoldaki patlayıcının patlatılması sonucu iki işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, saldırıdan PKK'yı sorumlu tuttu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 11.00 sıralarında Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı Köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş'ye ait aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 2 işçi şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Bombalı saldırının ardından güvenlik güçlerimizce bölgede bölücü terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatılmıştır" denildi.

Diyarbakır, Bingöl ve Muş'u içine alan bölgede operasyon

İçişleri Bakanlığı; Diyarbakır, Bingöl ve Muş'u içine alan bölgede operasyon başlatıldığını ve Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve koruculardan oluşan 2,520 personel ve 124 operasyonel timin operasyonlarda yer aldığını duyurdu.

Şenyayla - Sağgöze'de başlatılan ve Eren Bülbül'e ithafen 'Eren' ismi verilen operasyonla ilgili bilgi veren İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Sağgöze ve Şenyayla'da operasyon yapacağız da başka yerde devam etmeyecek anlamı çıkmasın. Buradan sadece bu işin başlangıcını verdik. Bölgemizde, hangi bölgede hangi noktada operasyona ihtiyacımız varsa bunların hepsi planlandı" dedi.

Anadolu Ajansı (AA) ve Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberlerine göre Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Planlandığı şekilde coğrafyanın hiçbir alanında tek bir metrekare boşluk kalmayacak şekilde arkadaşlarımız kararlı bir şekilde Iğdır'dan, Diyarbakır'a, Şanlıurfa'dan Van'a, Hakkari'den Kars'a kadar bütün coğrafyada tek bir unsur kalmayana kadar bu kışı da sahada terörle mücadele geçirecekler. Bugün ilkini başlattık yarın Tunceli bölgesinde 15 gün sonra Şırnak'ta 20 gün sonra Hakkari'de eş zamanla birden çok ilde birden başlar."

"Önümüzdeki bahara çıkana kadar operasyonlarımız kararlı bir şekilde bütün coğrafyamızda devam edecek" diyen Ersoy, 8 bin 162 küçük, orta, büyük ölçekli operasyon yapılmasının planlandığını açıkladı.

'1984 yılından bu yana katılım en düşük seviyesinde'

Operasyonla ilgili bilgi veren Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de, Diyarbakır, Muş ve Bingöl'de ortak olarak koordineli şekilde operasyonu yürüttüklerini ve istihbari ve diğer değerlendirmeler sonucunda güvenlik güçlerinin bölgeye intikâl ettiklerini belirtti.

Çetin, "Operasyonda, vatandaşlarımızın kalıcı huzurunu sağlamak, teröristlerin kış hazırlıklarını engellemek, barınak ve sığınakları, oradaki teröristleri etkisiz hale getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

1 Ocak'tan beri devam eden operasyonlarda 127 PKK'lının öldürüldüğünü söyleyen Çetin, bu kişilerin üçte birinin örgütün lider kadrosunda yer aldığını söyledi.

Bu dönemde 32 PKK'lının teslim olduğunu kaydeden Çetin, "1 Ocak'tan bu yana 39 katılım var, 1984 yılından bu yana katılım en düşük seviyesindedir" dedi.

PKK'nın lojistik destek imkanının kalmadığını ve moral olarak çöktüğünü belirten Çetin, "Sivil insanlara yönelik çeşitli mayınlama tuzaklama eylemlerden başka yapacakları bir hal kalmamıştır. Biz tüm gücümüzle teröristlerin üzerindeki baskıları devam ettirerek ülkemizden terörü gündemden kaldırıp kalıcı huzuru sağlayacağız" dedi.

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