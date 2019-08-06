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Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 21:18 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.  Kaza, akşam saatlerinde Bingöl-Erzurum karayolu Yenibaş köyü mevkiinde meydana geldi. İsmail Han yönetimindeki 25 FS 939 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 24 EV 253 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Bingöl-Erzurum karayolu Yenibaş köyü mevkiinde meydana geldi. İsmail Han yönetimindeki 25 FS 939 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 24 EV 253 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobillerdeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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