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Bingöl'de iki yılda 86 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 12:19 | Son Güncelleme

Bingöl kırsalında 2017 ve 2018'deki operasyonlarda "Terörden Arananlar Listesi"nde biri yeşil, biri mavi ve 6'sı gri kategoride bulunan 86 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl Valiliğinden, kent kırsalında son iki yıldaki operasyonlarda 86 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, geçen yıl güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda, "Terörden Arananlar Listesi"nde yeşil kategorideki PKK'nın sözde "orta saha" sorumlularından "Aşut Star" kod adlı Şahabettin Çotak, gri kategorideki sözde "Erzurum Kızılağaç" sorumlularından "Şoreş Çiya" kod adlı Şabettin Naşa'nın da aralarında bulunduğu 65 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bu yılki operasyonlarda mavi kategoride yer alan örgütün sözde "Erzurum eyaleti yürütmesi"nde görevli YJA Star sorumlusu "Dicle Zafer" kod adlı Raife Elmas, gri kategorideki sözde "Akdağ Gücü" sorumlusu "Kemal Hakkari" kod adlı Tekin Zirek, sözde "Amed eyaleti 5'li yürütmede YJA Star" sorumlusu "Sema" kod adlı Zühre Yarıcı, sözde "Farhan Gücü YJA Star" sorumlusu "Delila Çiya" kod adlı Ceylan Buğan, "Poyraz" kod adlı Mehmet Şirin Özen, "Şervan Çevlik" kod adlı Fırat Dağdelen'in de aralarında bulunduğu 21 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, iki yılda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 86 olduğu bilgisine yer verildi.

- Polislerin şehit düştüğü saldırının faili etkisiz hale getirildi

Açıklamada, 2 Ağustos 2016'da 7 polisin şehit düştüğü, 3 polisin yaralandığı, görev için havalimanına giden zırhlı çevik kuvvet midibüsüne yönelik saldırıyı gerçekleştiren "Demhat Darahani" kod adlı Bayram Zoroğlan'ın da geçen yılki operasyonda etkisiz hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, teröristler ve gerçekleştirdikleri saldırılara ilişkin şunlar kaydedildi:

"8 Eylül 2017'de Adaklı ilçesi Aysaklı köyü Maltepe Vadisi kırsalında bir astsubayın şehit düştüğü, bir uzman erbaşın yaralandığı saldırıyı düzenleyen 'Yona Dersim' kod adlı Erol Ulucan, 'Mizgin Sidar' kod adlı Çiçek Dinç, 'Sipan' kod adlı Abdullah Korkmaz, 'Rohat' kod adlı Hamdüsena Atala, 8 Haziran 2018'de Yedisu ilçesi Kabayel Jandarma Karakoluna düzenlenen, bir erin şehit düştüğü, bir astsubay ve 2 erin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren 'Rabun Zinar' kod adlı Servet Özalp ve 'Şoreş Masiro' kod adlı Fırat Kaya, 31 Ağustos 2017'de Bingöl merkez Alıncık köyünde bir güvenlik korucusunun şehit edildiği, bir güvenlik korucusunun yaralandığı, 27 Eylül 2017'de merkez Alıncık köyünde bir vatandaşın hayatını kaybettiği, 25 Mayıs 2018'de Yolçatı Jandarma Karakoluna roketli saldırıyı düzenleyen 'Agit Zaza' kod adlı Muharrem Bingöl isimli terörist."

Açıklamada, son 2 yılda terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla haklarında işlem yapılan 290 şüpheliden 68'inin tutuklandığı bildirildi.

Operasyonlarda 2 uçaksavar silahı, 4 keskin nişancı tüfeği, 2 makineli tüfek, 82 piyade tüfeği, 102 el bombası, 29 RPG-7 roketatar mühimmatı, 13 bin 624 piyade tüfeği fişeği, 51 el yapımı patlayıcı düzeneği, 7 ton 408 kilogram patlayıcı madde, 28 telsiz ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği aktarılan açıklamada, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü ile huzur ortamının tesisi için terörle mücadelenin kahraman güvenlik güçlerinin gayreti ve bölge halkının desteğiyle kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

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