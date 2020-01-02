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  4. Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı 3 operasyonda 664 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı 3 operasyonda 664 kilo uyuşturucu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 12:18 | Son Güncelleme

Bingöl’de jandarma timleri tarafından yapılan son operasyonda 132 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 15 günde içinde gerçekleştirilen toplam 3 ayrı çalışmada 664 kilogram toz haline getirilen esrarın piyasaya sürülmesine engel olunduğu öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Bingöl’de jandarma timleri tarafından yapılan son operasyonda 132 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 15 günde içinde gerçekleştirilen toplam 3 ayrı çalışmada 664 kilogram toz haline getirilen esrarın piyasaya sürülmesine engel olunduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı istihbarat çalışmasında, Bingöl’e yüklü miktarda uyuşturucu madde geleceği bilgisine ulaşıldı. Çalışmasını yoğunlaştıran ekipler, uyuşturucunun saklandığı yerin tespiti için Genç İlçesi kırsalında narkotik köpekleri Vana ve Öğle ile birlikte arazi taraması yaptı. Yapılan arazi taramasında narkotik köpeklerinin desteğiyle ilçe kırsalında dere yatağına 6 ayrı siyah poşete konularak saklanan 132 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu operasyonu ile ilgili bilgi veren valilik ise son ele geçen 132 kilogram esrarla ilgili 1 şüphelinin yakalanması için de çalışma yapıldığını aktardı.

15 günde 664 kilo kilo toz esrar ele geçirildi
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 24 saat aralıksız çalışma yapan jandarma timleri, 31 Aralık 2019 tarihinde düzenledikleri operasyonda da yine Genç ilçesi’nde bir dere yatağında 202 kilogram toz esrarı ele geçirdi. 15 Aralık 2019 tarihinde ise piyasaya sürülmek üzere saman balyaları içerisinde kamyonetle sevk edilen 330 kilogram toz esrar nefes kesen operasyonla yakalanmıştı.
Son yapılan operasyonla birlikte 3 ayrı çalışmada toplam 664 kilogram toz esrar piyasaya sürülmesine fırsat verilmeden ele geçirilmiş oldu.

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