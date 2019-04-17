Bingöl'de ilk kez defile düzenlendi

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de yerli ve yabancı mankenlerin podyuma çıktığı nişan elbisesi, abiye ve gelinlik defilesi düzenlendi.

Kentteki bir moda evi tarafından nişan, abiye ve gelinlik tanıtımı için defile düzenlendi. Defiledeki 60 ürün yerli ve yabancı mankenler tarafından tanıtıldı. Defileye katılan kişiler mankenleri ilgiyle izledi.

Moda evi yetkilisi Suna Yurtalan, Bingöl'de ilk kez defile düzenlediğini, kent için önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI



