Bingöl’de ilk teravih namazında camiler doldu

Ramazan ayı bu gece kılınan ilk teravih namazıyla başlarken, Bingöl’de vatandaşlar camileri doldurdu.

Bingöl’de Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. İslam dünyasının özlemle beklediği Ramazan ayının ilk teravih namazında çocuğundan yaşlısına tüm vatandaşlar camileri doldurdu. Kent merkezinde başta Ulu Camii olmak üzere tüm camileri dolduran vatandaşlar namazını kıldı. Namaz sonrası eller semaya açılarak dua edildi.

Orucun tüm duygularla eda edilmesi gerektiğini belirten camiye gelenlerden Fırat Yılmaz, “Allah’a şükürler olsun yine mübarek gün ve gecelere kavuştuk. Rabbim ümmeti kurtuluş yoluna vesile kılsın. Orucu sadece midemizle değil tüm duygularımızla eda etmemiz gerekiyor. Rabbim bunun bilincinde olan kullarından eylesin” dedi.

Babasıyla birlikte ilk teravih namazına gelen 9 yaşındaki Meriç Emre Sarıçayır ise, “Babamla birlikte ilk teravih namazına geldik, Allah tüm İslam alemine hayırlı kılsın. Hayırlı ramazanlar diliyorum” diye konuştu.

11 yaşındaki Veysel Çelik de, “İlk teravih namazını kıldım. Allah orucumuzu kabul etsin”ifadelerini kullandı.

Ramazanın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dileyen Servet Ağduk ise, “Rabbimiz bizi, bir teravih namazına bir Ramazan ayına daha ulaştırdı. İlk teravihimizi kıldık. Rabbim kabul eylesin, bütün İslam alemine hayırlar getirsin” şeklinde konuştu.



