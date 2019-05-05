HABER

Bingöl’de ilk teravih namazında camiler doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 23:04 | Son Güncelleme

Ramazan ayı bu gece kılınan ilk teravih namazıyla başlarken, Bingöl’de vatandaşlar camileri doldurdu.Bingöl’de Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Bingöl’de ilk teravih namazında camiler doldu

Ramazan ayı bu gece kılınan ilk teravih namazıyla başlarken, Bingöl’de vatandaşlar camileri doldurdu.
Bingöl’de Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. İslam dünyasının özlemle beklediği Ramazan ayının ilk teravih namazında çocuğundan yaşlısına tüm vatandaşlar camileri doldurdu. Kent merkezinde başta Ulu Camii olmak üzere tüm camileri dolduran vatandaşlar namazını kıldı. Namaz sonrası eller semaya açılarak dua edildi.
Orucun tüm duygularla eda edilmesi gerektiğini belirten camiye gelenlerden Fırat Yılmaz, “Allah’a şükürler olsun yine mübarek gün ve gecelere kavuştuk. Rabbim ümmeti kurtuluş yoluna vesile kılsın. Orucu sadece midemizle değil tüm duygularımızla eda etmemiz gerekiyor. Rabbim bunun bilincinde olan kullarından eylesin” dedi.
Babasıyla birlikte ilk teravih namazına gelen 9 yaşındaki Meriç Emre Sarıçayır ise, “Babamla birlikte ilk teravih namazına geldik, Allah tüm İslam alemine hayırlı kılsın. Hayırlı ramazanlar diliyorum” diye konuştu.
11 yaşındaki Veysel Çelik de, “İlk teravih namazını kıldım. Allah orucumuzu kabul etsin”ifadelerini kullandı.
Ramazanın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dileyen Servet Ağduk ise, “Rabbimiz bizi, bir teravih namazına bir Ramazan ayına daha ulaştırdı. İlk teravihimizi kıldık. Rabbim kabul eylesin, bütün İslam alemine hayırlar getirsin” şeklinde konuştu.

Bingöl’de ilk teravih namazında camiler doldu

Bingöl’de ilk teravih namazında camiler doldu

PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
Büyük Çamlıca Camii’nde ilk teravih namazında havadan görüntülendiBüyük Çamlıca Camii’nde ilk teravih namazında havadan görüntülendi
Bursalılar ilk teravih için camilere akın ettiBursalılar ilk teravih için camilere akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

İzmir iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

İstanbul iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

İstanbul iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Isparta iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Isparta iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Iğdır iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Iğdır iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Hakkari'de acı olay: İki kuzen gölette boğuldu

Hakkari'de acı olay: İki kuzen gölette boğuldu

Hatay iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Hatay iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.