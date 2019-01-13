Bingöl'de itfaiye buz sarkıtlarını temizledi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de tehlike saçan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlendi.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle kent merkezindeki ev ve iş yerlerinin saçaklarında uzun buz sarkıtları oluştu. Bingöl Belediyesi İtfaiye ekipleri, yüksek binaların saçaklarında oluşan buz sarkıtlarını, olası bir kazaya meydan vermemesi için çalışma başlattı.

Genç Caddesi'nde çalışma yürütülen ekipler, saçaklardaki buz sarkıtlarını kazma ve kürekle kırarak temizledi.

Öte yandan, kent merkezinde kar küreme çalışması da sürüyor. Kar küreme araçlarıyla ara sokaklardan alınan karlar kamyonlarla kent dışına taşınıyor.

