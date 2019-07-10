HABER

Bingöl'de kanadı kırık leyleğe tedavi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 14:14 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, kanadı kırık halde bulunan leylek tedaviye alındı.  Genç ilçesine bağlı Suvaran köyünde uçamaz halde bulunan leylek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bingöl'de kanadı kırık leyleğe tedavi

Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, kanadı kırık halde bulunan leylek tedaviye alındı.
Genç ilçesine bağlı Suvaran köyünde uçamaz halde bulunan leylek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı leyleği alan ekipler, Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne getirdi. Burada veterinerler tarafından yapılan muayenede kanadı kırık olduğu saptanan leylek tedaviye alındı. Kanadına pin uygulaması yapılan leylek, iyileşmesinin ardından yuvasına bırakılacak.

FOTOĞRAFLI

Bingöl'de kanadı kırık leyleğe tedaviBingöl'de kanadı kırık leyleğe tedaviBingöl'de kanadı kırık leyleğe tedaviBingöl'de kanadı kırık leyleğe tedavi

PARTNERİşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!İşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!
Şarköy'deki manastıra ilk kez metropolit atandı, Bartholomeos ayini yönettiŞarköy'deki manastıra ilk kez metropolit atandı, Bartholomeos ayini yönetti
Sıcaktan bunalanlar kendileri buz gibi suya atıyorSıcaktan bunalanlar kendileri buz gibi suya atıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

İlginizi Çekebilir

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Sıcaktan bunalanlar kendileri buz gibi suya atıp köpük partisiyle eğleniyor

Sıcaktan bunalanlar kendileri buz gibi suya atıyor

Ege'nin saklı körfezi: Saros

Ege'nin saklı körfezi: Saros

Metrobüste iğrenç olay! Uyarıya rağmen devam etti

Metrobüste iğrenç olay! Uyarıya rağmen devam etti

15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İşte 15 Temmuz'a ait daha önce hiç görmediğiniz görüntüler!

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.