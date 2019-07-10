Bingöl'de kanadı kırık leyleğe tedavi

Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, kanadı kırık halde bulunan leylek tedaviye alındı.

Genç ilçesine bağlı Suvaran köyünde uçamaz halde bulunan leylek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı leyleği alan ekipler, Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne getirdi. Burada veterinerler tarafından yapılan muayenede kanadı kırık olduğu saptanan leylek tedaviye alındı. Kanadına pin uygulaması yapılan leylek, iyileşmesinin ardından yuvasına bırakılacak.

FOTOĞRAFLI



