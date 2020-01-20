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  4. Bingöl’de kar 100 köy yolunu ulaşıma kapattı

Bingöl’de kar 100 köy yolunu ulaşıma kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 13:52 | Son Güncelleme

Bingöl’de etkili olan kar, 100 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl’de de kar yağışı etkili oldu.

Bingöl’de etkili olan kar, 100 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.
Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl’de de kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde hafif şekilde yağan kar yüksek kesimli yerleşim yerlerinde yoğun olarak etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle şuana kadar 100 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 48 araç ve 108 personelin yer aldığı karla mücadele ekibinin kapanan köy yollarında çalışma başlattığı öğrenildi.
Kent merkezinde de Bingöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar temizliği çalışması yaptı.

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