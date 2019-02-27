Bingöl’de kar etkili oldu, 40 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl genelinde kar yağışı etkisini gösterdi, 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün yaptığı yağış uyarısının ardından Bingöl genelinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kar kalınlığı belirli bölgelerde 30 santime kadar ulaştı.

İl Özel İdare Yol Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü hizmet ağı içerisinde bulunan 281 köy yolundan 40’ının etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı, ekiplerin aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Öte yandan merkezde ise Bingöl Belediyesine bağlı ekiplerin karla mücadele çalışmasını mahalle ve caddelerde sürdürdüğü belirtildi.

