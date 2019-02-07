HABER

Bingöl’de kar etkisini gösterdi, 281 köy yolu ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 12:25 | Son Güncelleme

Bingöl’de kar yağışı etkisini gösterdi, kent genelinde 281 köy yolu ulaşıma kapandı.Meteoroloji 13.

Bingöl’de kar yağışı etkisini gösterdi, kent genelinde 281 köy yolu ulaşıma kapandı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından kar yağışı Bingöl genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.Etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken kent genelinde ise 281 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmasına başladı.
Kapanan 281 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesine bağlı 11 ekip, 106 personel ve 48 araçla çalışma başlattığı bildirildi.
Öte yandan, kent merkezinde etkili olan kar nedeniyle Bingöl Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri de çalışmalara başladı.
Kar yağışının bu yıl bereketli olduğunu belirten esnaflardan Fatih Ortaç, “Bingöl genelinde bu sene iyi bir kar yağışı var. 45 gün öncesinden başlayan bir yağıştı aslında. İniyoruz ki yaz aylarında da bu bereketli yağışın etkilerini görecek oluruz” dedi.

PARTNERHepimiz yapıyoruz ama... Cezası çok büyük!Hepimiz yapıyoruz ama... Cezası çok büyük!
BBP Sivas Belediye Başkan adayı Ürgüp; esnafın derdini dinlediBBP Sivas Belediye Başkan adayı Ürgüp; esnafın derdini dinledi
Bilecik’te karla karışık yağmurBilecik’te karla karışık yağmur
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kıza hain pusu! Balkondan atıp tekrar eve çıkarmışlar

Genç kıza hain pusu! Balkondan atıp tekrar eve çıkarmışlar

Kıymetini bilemeyenler söküp sattı! Şimdi parmakla gösteriyorlar

Kıymetini bilemeyenler söküp sattı! Şimdi parmakla gösteriyorlar

Lüks otomobil, 7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

Bursa'da öldürdü, Samsun'da yakalandı! 'Pişman mısın' sorusunu bakın nasıl yanıtladı

Böyle rahatlık görülmedi! 'Pişman mısın' diye sorulunca...

İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın

İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın

Ateşli silahla vurulmuş halde bulundu! Hemen tedavi altına alındı

Son anda kurtarıldı! Hemen tedavi altına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.