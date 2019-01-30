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Bingöl’de kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 14:20 | Son Güncelleme

Bingöl’de kar yağışı etkisini gösterdi.

Bingöl’de kar yağışı etkisini gösterdi. Kentte kar kalınlığının 40 santime ulaştığı görülürken, Valilik kar yağışı nedeniyle merkez dahil tüm ilçelerde eğitime 1 gün verildiğini açıkladı.
Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl’de de kar yağışı etkisini gösterdi. Dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Esnaflar iş yerlerinin önündeki karları temizlerken, sürücüler ise zor anlar yaşadı.Araç sahipleri kar nedeniyle araçlarını çıkartmakta zorluk çekti. Bazı esnaflar ise kardan adam yaparak karın tadını çıkardı.
Esnaftan Serhat Temuroğlu, “Bingöl karın merkezi olarak bilinen bir il. Bu kar yağışını bekliyorduk, geçtiğimiz yıl pek yoktu ama bu yıl iyi yağdı. Sabah erken saatlerde kalkıp iş yerimizi açtık ve karları temizlemeye başladık. Bu şekilde kar ile mücadeleye devam ediyoruz” dedi.
Kar yağışının tarıma faydalı olduğunu dile getiren Rıdvan Aslan ise, “Biz, artık barajlardan dolayı kar Bingöl’e yağmaz diyorduk, güzel oldu güzel de kar yağdı. Karın tarıma ciddi faydası var, yağması iyidir” şeklinde konuştu.

Kent genelinde eğitime kar tatili
Kar yağışının ardından ilk olarak Karlıova, Yayladere, Yedisu ve Adaklı ilçelerinde eğitime ara verildiğini açıklayan valilik, kent merkezi ve diğer ilçelerde de etkili olan kar yağışının ardından Bingöl genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini, hamile ve engellilerin izinli sayıldığını açıkladı.

Kar, 281 köy yolunu ulaşıma kapattı
Öte yandan İl Özel İdare Karla Mücadele Şube yetkilileri, kar yağışıyla birlikte hizmet ağları içinde bulunan 281 köy yolunun ulaşıma kapandığını ve ekiplerin tüm bölgede aralıksız bir şekilde çalışmalara devam ettiğini bildirdi.
Bingöl Belediyesi ise 5 greyder, 5 yüklenici, 6 kamyon, 2 tuzlama aracı, 2 kaldırım temizleme aracı ve 70 personelle sürdürülen çalışmalar kapsamında ana arterler, cadde ve sokakların temizlenme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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