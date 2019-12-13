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Bingöl’de kar yağışı etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 00:12 | Son Güncelleme

Bingöl’de gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı.Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğünün yaptığı uyarının ardından kar yağışı gece saatlerinde Bingöl’ün kent merkezi hariç birçok bölgesinde etkili oldu.

Bingöl’de gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğünün yaptığı uyarının ardından kar yağışı gece saatlerinde Bingöl’ün kent merkezi hariç birçok bölgesinde etkili oldu. Özellikle Bingöl-Elazığ karayolunun 15. kilometresinden itibaren etkili olan kar yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı. Karayolunda görüş mesafesi belirli bölgelerde sıfıra kadar düştü. Karayolları 84. Şube Şefliği ekipleri de, Bingöl-Elazığ Karayolu’nda çalışma başlattı. 2 adet kar küreme ve 1 adet greyder, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için yolu temizledi.
Öte yandan Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçelerinde de kar yağışının sürdüğü öğrenildi.Karlıova ilçe merkezinde ise kar 20 santimetreye kadar ulaştı.
Valilik koordinesinde Karlıova, Yedisu, Yayladere ve Solhan yollarında da karla mücadele ekiplerinin çalışma yaptığı bildirildi.

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