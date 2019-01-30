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Bingöl’de kar yeniden etkisini göstermeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 06:14 | Son Güncelleme

Bingöl’ün ilçelerinde kar yağışı bugün yeniden etkisi göstermeye başladı.

Bingöl’ün ilçelerinde kar yağışı bugün yeniden etkisi göstermeye başladı. Kent genelinde şuanda 29 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu sayının artabileceği bildirildi. Öte yandan, yağışın etkili olduğu Karlıova ilçesinde ise okullar yarın için 1 günlüğüne tatil edildi.
Geçtiğimiz haftayı yoğun kar yağışı altında geride bırakan Bingöl’de, meteorolojinin uyarısının ardından yağış bugün tekrar başladı. Kar yağışının en çok yaşandığı Karlıova ilçesinde kar bugün öğle saatlerinde tekrar etkili oldu. Karla yaşamaya alışan vatandaşlar günlük yaşamlarını sürdürürken, zaman zaman araçlarla zor anlar yaşadı. İlçede çatılarda biriken karlar ise tehlike oluşturuyor. Bir çatıdan düşen kar ise aracın üzerine isabet ederek maddi hasara neden oldu.

Dün okul başlamıştı, yarın yine tatil
Öte yandan, Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 16 gün aradan sonra dün okullarda eğitime tekrar başlanmıştı. Bugün başlayan kar yağışı ve meteorolojinin uyarısının ardından İlçe Milli Eğitim müdürlüğü tarafından Çarşamba günü için ilçede okullara bir günlüğüne ara verildiği bildirildi.
Kent genelinde kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu kapanmış, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla 252’si tekrar açılmıştı. Halen 29 köy yolunun kar nedeniyle kapandığı, yeni yağış dalgası ve beklenen fırtına nedeniyle bu sayının artabileceği bildirildi.

Bingöl’de kar yeniden etkisini göstermeye başladı

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