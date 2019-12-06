HABER

Bingöl’de karla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 13:33 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan yağışlardan sonra kar temizleme çalışması aralıksız bir şekilde devam ederken, Yedisu ilçesinde de çocuklar karın tadını çıkartıyor.Bingöl’ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan yağışlardan sonra kar temizleme çalışması aralıksız bir şekilde devam ederken, Yedisu ilçesinde de çocuklar karın tadını çıkartıyor.
Bingöl’ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlçelerde 15 santimetreye kadar ulaşan kar nedeniyle, belediye ekipleri ummalı bir çalışma yürütüyor. Özellikle ana cadde ve mahallelerde kepçelerle kamyonlara yüklenen kar, ilçe dışına taşınıyor. İlçelerde karla mücadele çalışması devam ederken, öğrenciler de ders arasında kar topu oynayarak karın tadını çıkartıyor.
Karlıova’da karla mücadele çalışmasına katılan Yaşar Kara, “Karlıova belediyesi olarak insanlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz çift vardiya halinde çalışıyor. Sokaklar, mahalleler her tarafta çalışma yürütüyoruz, elimizden geldiğince” dedi.
Öte yandan, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü hizmet ağı içinde bulunan yolların ulaşıma açık olduğu belirtildi.

PARTNER Havuzda çırılçıplak! O poz olay yarattı Havuzda çırılçıplak! O poz olay yarattı
TBMM Başkanı Şentop’tan Libya ile yapılan anlaşma açıklamasıTBMM Başkanı Şentop’tan Libya ile yapılan anlaşma açıklaması
Konya’da fuhuş operasyonu: 5 gözaltıKonya’da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Murat Sancak'a düzenlenen silahlı saldırı davasında karar

Murat Sancak'a düzenlenen silahlı saldırı davasında karar

Ceren'in katilinin 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer A. ortaya çıktı! Duyunca gözyaşlarına boğulmuş

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Termik santrallerle ilgili Bakan Kurum'dan yeni açıklama!

Bakan Kurum duyurdu! 1 Ocak'ta başlıyor

‘Laf atma’ cinayetinde milli kick boksçuya istenen ceza belli oldu

Milli kick boksçuya istenen ceza belli oldu

Milli kick boksçu Berke Şahin için istenen ceza belli oldu!

Milli kick boksçu Berke Şahin için istenen ceza belli oldu!

İBB Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri resmen durduruldu

İBB'den flaş karar! Faaliyetleri resmen durduruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.