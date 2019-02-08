HABER

Bingöl’de karla mücadeleye 2,5 milyon TL harcandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 11:09 | Son Güncelleme

Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Hizmetleri tarafından 2018 Aralık ayı ve 2019 Ocak ayında karla mücadeleye 2,5 milyon TL harcandı.Bingöl’de son birkaç yılın en çetin kışı yaşanmaya devam ediyor.

Bingöl’de karla mücadeleye 2,5 milyon TL harcandı

Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Hizmetleri tarafından 2018 Aralık ayı ve 2019 Ocak ayında karla mücadeleye 2,5 milyon TL harcandı.
Bingöl’de son birkaç yılın en çetin kışı yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışıyla birlikte kapalı olan köy yollarını açmaya devam ediyor. 11 ekip, 18 greyder, 6 paletli dozer, 19 kepçe, 2 kar savurma ve 3 kar küreme iş makineleriyle kar temizleme çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürü Erhan Kayaokay, son yılların en şiddetli kışının yaşandığı söyledi.
2018 Aralık ve 2019 Ocak aylarında karla mücadele kapsamında 2,5 milyon TL harcama yapıldığını belirten Kayaokay, 281 köy yolunun bin 464 defa açıldığını ve 21 bin 250 kilometre köy yolunda çalışma yaptıklarını söyledi.
Bingöl genelinde önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Bu kapsamda karla mücadele çalışması yapan İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Hizmetleri ekipleri, kapalı olan 281 köy yolundan 184’ünü ulaşıma açmıştı. Açılan köy yollarının ardından tekrar etkisini gösteren kar yağışı, İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü hizmet ağı içinde bulunan 281 köy yolunu tekrar ulaşıma kapattı.

Bingöl’de karla mücadeleye 2,5 milyon TL harcandı

Bingöl’de karla mücadeleye 2,5 milyon TL harcandı

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Ünlü isimler retrogaming partisinde buluştuÜnlü isimler retrogaming partisinde buluştu
Sigaraya savaş açtılarSigaraya savaş açtılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Dansçı yapacağız' vaadiyle kandırmışlar! 66 kadın kurtarıldı

'Dansçı yapacağız' diye kandırıp... Sonrası korkunç

Yaşlı kadının sobasını her gün muhtar yakıyor

Yaşlı kadının sobasını her gün muhtar yakıyor

Malatya'da yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Karnı burnunda uyuşturucu satmış! Hepsi ortaya çıktı

Karnı burnunda uyuşturucu satmış! Hepsi ortaya çıktı

Fahrettin Altun'dan flaş Cemal Kaşıkçı cinayeti açıklaması

Cumhurbaşkanlığı: Son derece endişe verici

Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.