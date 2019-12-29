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  4. Bingöl'de kayak sezonu başladı 

Bingöl'de kayak sezonu başladı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 10:35 | Son Güncelleme

BİNGÖL'deki 2 bin 238 rakamlı Hesarek Dağı'nda kurulan Hesarek Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı.  Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 20 milyon lira destekle 2016 yılında Bingöl merkeze bağlı Dikme köyündeki 2 bin 238 rakamlı Hesarek Dağı'nda kurulan Hesarek Kayak Merkezi, Türkiye'nin en uzun süre açık kalan kış tesisi olarak biliniyor.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'deki 2 bin 238 rakamlı Hesarek Dağı'nda kurulan Hesarek Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 20 milyon lira destekle 2016 yılında Bingöl merkeze bağlı Dikme köyündeki 2 bin 238 rakamlı Hesarek Dağı'nda kurulan Hesarek Kayak Merkezi, Türkiye'nin en uzun süre açık kalan kış tesisi olarak biliniyor. 1600 metre pist uzunluğuna sahip, 70 yatak kapasiteli otel, teleski ve telesiyej bölümlerinden oluşan Hesarek Kayak Merkezi, geçen yıl 150 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
BU YILKİ HEDEF 200 BİN ZİYARETÇİ
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Rıza Akarca, Hesarek Kayak Merkezi'ni 2020 yılında 200 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini söyledi. Kayak merkezine bölgede yoğun ilginin gösterildiğini anlatan Akarca, "Bütün kayakseverlerimizi, Haserek Kayak Merkezi'ne kayak ve piknik yapmaya davet ediyoruz. Geçen yıl 150 bine yakın vatandaşımız kayak tesisimizi ziyaret etmiş etti. Bu yılki hedefimiz ise en az 200 bin ziyaretçi. Haserek'in Palandöken’den Bursa'dan Erciyes’ten eksik yanı yoktur. Önümüzdeki dönemlerde tesisimizi daha aktif hale getireceğiz" dedi.

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