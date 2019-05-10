Bingöl'de kayıp 17 yaşındaki genç bulundu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde kayıp 17 yaşındaki genç bulundu.
Alınan bilgiye göre, Solhan ilçesine bağlı Dilektepe köyünün Yazmalı mezrasında oturan Yusuf Uslu (17) dün eve dönmeyince ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince Uslu'nun bulunması amacıyla çalışma başlatıldı.
Ekiplerin çalışması sonucu Uslu, mezranın ormanlık alanında bulunarak ailesine teslim edildi.
Uslu'nun yolunu kaybetmesi sonucu ormanlık alanda kaybolduğu ve geceyi ormanlık alanda geçirdiği öğrenildi.
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