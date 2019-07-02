HABER

Bingöl'de Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 17:31 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 37 gaziye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.

Bingöl'de Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya 

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL'de, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 37 gaziye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.
Bingöl'de 1947 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 37 gaziye KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi. Madalya törenine Vali Kadir Ekinci, 49'uncu Tugay Komutanı Albay Ali Olcay Küçüktepe ile davetliler katıldı. Törende konuşan Vali Kadir Ekinci, Kıbrıs'ta o dönem vatandaşlara büyük eziyetlerin yaşatıldığını belirterek şunları söyledi:
"1974 yılına gelindiğinde Yunanistan'da darbeci yönetimin Kıbrıs'ta darbe yapmasıyla birlikte adada yaşayan kardeşlerimize yoğun bir zulüm ve katliam başlamıştı. O sürede göz bebeğimiz olan Türk Silahlı Kuvvetleri denizden, havadan ve karadan eşi benzeri görülmemiş çok kısa sürede icra edebileceği bir operasyon planladı. Operasyonda orada sadece vatandaşlarımıza değil, Rumlar için de barışı daim kıldı."
Kıbrıs gazilerinden Musa Budraç (66) da, 1974'te katıldığı Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki anılarını anlatarak, "Devletimiz var olsun, sağ olsun bizi unutmadı. Bugün bize madalya tevcih ettiler teşekkür ediyoruz. O gün bu günleri meydana getirir. O gün orada olmasaydık bugün Akdeniz'de konuşlanmazdık, hareketsiz kalırdık. Bugünü ve yarını düşünerek hareket oldu. Kıbrıs harekatı yine olursa aynı şekilde yine gideriz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bingöl'de Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya Bingöl'de Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya Bingöl'de Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya Bingöl'de Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya

PARTNERÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattıÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı
Yarasa adamların atlayışı ilgiyle izlendiYarasa adamların atlayışı ilgiyle izlendi
Kabristanda koyun otlatılmasına tepkiKabristanda koyun otlatılmasına tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan hava harekatı açıklaması

Bakanlık duyurdu: Hedefler vuruldu

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Gemlik Kaymakamı'nın oğlunun ölümüyle ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı

Gemlik Kaymakamı'nın oğlu ölüme böyle koştu

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama: İlik savaşı riski devam ediyor

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha önce 5 kez 'taciz'den ceza almış

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha 'taciz'den ceza almış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.