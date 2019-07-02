Bingöl'de Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya 

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL'de, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 37 gaziye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.

Bingöl'de 1947 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 37 gaziye KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi. Madalya törenine Vali Kadir Ekinci, 49'uncu Tugay Komutanı Albay Ali Olcay Küçüktepe ile davetliler katıldı. Törende konuşan Vali Kadir Ekinci, Kıbrıs'ta o dönem vatandaşlara büyük eziyetlerin yaşatıldığını belirterek şunları söyledi:

"1974 yılına gelindiğinde Yunanistan'da darbeci yönetimin Kıbrıs'ta darbe yapmasıyla birlikte adada yaşayan kardeşlerimize yoğun bir zulüm ve katliam başlamıştı. O sürede göz bebeğimiz olan Türk Silahlı Kuvvetleri denizden, havadan ve karadan eşi benzeri görülmemiş çok kısa sürede icra edebileceği bir operasyon planladı. Operasyonda orada sadece vatandaşlarımıza değil, Rumlar için de barışı daim kıldı."

Kıbrıs gazilerinden Musa Budraç (66) da, 1974'te katıldığı Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki anılarını anlatarak, "Devletimiz var olsun, sağ olsun bizi unutmadı. Bugün bize madalya tevcih ettiler teşekkür ediyoruz. O gün bu günleri meydana getirir. O gün orada olmasaydık bugün Akdeniz'de konuşlanmazdık, hareketsiz kalırdık. Bugünü ve yarını düşünerek hareket oldu. Kıbrıs harekatı yine olursa aynı şekilde yine gideriz" diye konuştu.