Bingöl’de Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele Madalyası verildi

“Her an için şehit olmaya hazırız”

Kıbrıs Barış Harekatı’na devletin aldığı karar ile katıldıklarını aktaran Kıbrıs gazisi Fahri Haydaroğlu, “Gerçekleştirdikten sonra oradaki vatandaşlarımız özgürlüğe kavuştu. Şuan da barış ve huzur içinde yaşıyorlar. Bu tüm dünya için büyük bir ders oldu, kimsenin artık Türkiye’nin topraklarında gözü olmayacaktır. Her an için şehit olmaya hazırız” diye konuştu.

Program, 37 gaziye protokol tarafından Milli Mücadele Madalyası takdim edilmesi ile sona erdi.