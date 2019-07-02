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Bingöl’de Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele Madalyası verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 15:33 | Son Güncelleme

Bingöl’de 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’nda görev alan 37 gaziye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyası verildi.Bingöl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’nda görev alan 37 gaziye KKTC Milli Mücadele Madalyası verildi.

Bingöl’de 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’nda görev alan 37 gaziye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyası verildi.
Bingöl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’nda görev alan 37 gaziye KKTC Milli Mücadele Madalyası verildi. Özel bir işletmede düzenlenen madalya törenine Vali Kadir Ekinci, 49’uncu Tugay Komutanı Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Emin Çakan, şehit ve gazi aileleri ile kurum amirleri katıldı. 1960 yıllarının başında Kıbrıs’ta bulunan vatandaşlara çok büyük eziyet yapıldığını belirten Vali Ekinci, “1974 yılına gelindiğinde de Yunanistan’da bir darbeci yönetimin Kıbrıs’ta darbe yapmasıyla birlikte adada yaşayan kardeşlerimize yoğun bir zulüm ve katliamlar başlamıştı. O sürede göz bebeğimiz olan Türk Silahlı Kuvvetleri denizden, havadan ve karadan eşi benzeri görülmemiş çok kısa sürede icra edebileceği bir operasyon planladı. Operasyonda orada sadece vatandaşlarımıza değil, Rumlar için de barışı daim kıldı” dedi.

“Her an için şehit olmaya hazırız”
Kıbrıs Barış Harekatı’na devletin aldığı karar ile katıldıklarını aktaran Kıbrıs gazisi Fahri Haydaroğlu, “Gerçekleştirdikten sonra oradaki vatandaşlarımız özgürlüğe kavuştu. Şuan da barış ve huzur içinde yaşıyorlar. Bu tüm dünya için büyük bir ders oldu, kimsenin artık Türkiye’nin topraklarında gözü olmayacaktır. Her an için şehit olmaya hazırız” diye konuştu.
Program, 37 gaziye protokol tarafından Milli Mücadele Madalyası takdim edilmesi ile sona erdi.

Bingöl’de Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele Madalyası verildi

Bingöl’de Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele Madalyası verildi

Bingöl’de Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele Madalyası verildi

Bingöl’de Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele Madalyası verildi

Bingöl’de Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele Madalyası verildi

Bingöl’de Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele Madalyası verildi

Bingöl’de Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele Madalyası verildi

Bingöl’de Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele Madalyası verildi

Bingöl’de Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele Madalyası verildi

Bingöl’de Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele Madalyası verildi

Bingöl’de Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele Madalyası verildi
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