Bingöl'de kış

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl- Kiğı kara yolu, saat 16.15 itibarıyla yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri de yoğun kar yağışı nedeniyle 281 köy yolunda ulaşım sağlanamadığını bildirdi.

Meteoroloji, vatandaşların buzlanma, don, çığ tehlikesi ve ulaşımdaki aksaklıklar nedeniyle dikkatli olmalarını istedi.

