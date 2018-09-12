Bingöl'de kivi yetiştirdi

BİNGÖL (AA) - Bir üretici, genelde sahil kesimlerde yetiştirilen kiviyi Bingöl'de yetiştirmeyi başardı.
Merkez Güveçli köyünde oturan Muhittin Polat, 6 yıl önce Rize'deki yakınları aracılığıyla temin ettiği kivi fidanını evinin bahçesine dikti.
Genelde sahil kesimde yetişen kivilerin Bingöl'de yetiştirildiğini öğrenen İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır ve beraberindeki ziraat mühendisleri, Güveçli köyüne giderek, Polat'ın bahçesinde incelemede bulundu.
Polat, bahçesinde şeftali, ayva, armut ve incir yetiştirdiğini belirterek, "Rize'den getirdiğim fidanlarla kivi yetiştirdim. Bingöl’de kivi yetiştireceğime kimseyi inandıramadım. Şimdi bana inanmayanların gelip, bahçemdeki kivileri görmesini istiyorum. Bahçeye damla sulama sistemi kurdum." dedi.
Burhan Bahadır ise, son yıllarda bölgede yapılan barajlar sayesinde ildeki nem oranının arttığını ifade ederek, ilde kivi üretimiyle ilgili araştırma yapacaklarını söyledi.
Gizli belgeler yıllar sonra yayımlandı: 1980 darbesinin sabahında neler yaşandı?
Son dakika! MİT, Reyhanlı saldırısının kritik ismini Lazkiye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi
Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Bu açıklama ile İstanbul adaylığına açıkça yeşil ışık yakıyor
Canlı yayında son nefesini verdi!
Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir
İşte THY'nin yeni kabin üniformaları
Bedelli askerlik programı belli oldu
İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Kemal Kılıçdaroğlu: Sabaha bırakır giderim!
Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'
MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum