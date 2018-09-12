Bingöl'de kivi yetiştirdi

BİNGÖL (AA) - Bir üretici, genelde sahil kesimlerde yetiştirilen kiviyi Bingöl'de yetiştirmeyi başardı.

Merkez Güveçli köyünde oturan Muhittin Polat, 6 yıl önce Rize'deki yakınları aracılığıyla temin ettiği kivi fidanını evinin bahçesine dikti.

Genelde sahil kesimde yetişen kivilerin Bingöl'de yetiştirildiğini öğrenen İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır ve beraberindeki ziraat mühendisleri, Güveçli köyüne giderek, Polat'ın bahçesinde incelemede bulundu.

Polat, bahçesinde şeftali, ayva, armut ve incir yetiştirdiğini belirterek, "Rize'den getirdiğim fidanlarla kivi yetiştirdim. Bingöl’de kivi yetiştireceğime kimseyi inandıramadım. Şimdi bana inanmayanların gelip, bahçemdeki kivileri görmesini istiyorum. Bahçeye damla sulama sistemi kurdum." dedi.

Burhan Bahadır ise, son yıllarda bölgede yapılan barajlar sayesinde ildeki nem oranının arttığını ifade ederek, ilde kivi üretimiyle ilgili araştırma yapacaklarını söyledi.

