HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bingöl'de komandolar, Suriye'ye uğurlandı

Bingöl'de komandolar, Suriye'ye uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 19:35 | Son Güncelleme

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandolar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye görev gücüne katılmak üzere ailelerinin de katılımıyla dualarla uğurlandı.

Bingöl'de komandolar, Suriye'ye uğurlandı

TSK'nın Suriye görev gücüne katılmak üzere Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandolar için uğurlama töreni düzenlendi.

Uğurlama törenine ilişkin Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin Suriye'de terör örgütleri ile mücadelede güvenlik alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Suriye görev gücünün Afrin'de bulunan birlikleri değiştirmek üzere görevlendirilen personelin uğurlama töreni il protokolü, personel aileleri ve İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla icra edilmiştir" denildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi
9 yaşındaki oğlunu dolabın içerisinde asılı buldu9 yaşındaki oğlunu dolabın içerisinde asılı buldu
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman başlıyor?AÖF yaz okulu sınavları ne zaman başlıyor?
En Çok Okunan Haberler
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Yeni koronavirüs kararı: İzin şartı getirildi
Yeni koronavirüs kararı: İzin şartı getirildi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'a sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'a sert tepki
Doğu Perinçek’in oğlu Sadık Can Perinçek, Dışişleri'ne girdi
Doğu Perinçek’in oğlu Sadık Can Perinçek, Dışişleri'ne girdi
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Diğer Haberler
10 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
10 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Bakan Karaismailoğlu’ndan Diyarbakır’a 45 bin metrekarelik Millet Bahçesi müjdesi
Diyarbakır’a 45 bin metrekarelik Millet Bahçesi müjdesi
Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı
Zonguldak'ta dehşete düşüren olay! 9 yaşındaki oğlunu dolabın içerisinde asılı buldu
9 yaşındaki oğlunu dolabın içerisinde asılı buldu
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısı tamamlandı
MSB duyurdu! Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısı tamamlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.