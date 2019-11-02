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Bingöl’de köyler beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 11:42 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Karlıova ve Yedisu ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde bulunan köyler beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.Bingöl’de yılın ilk karı Karlıova ve Yedisu ilçelerinin yüksek rakımlı tepeleri ile köylerine yağdı.

Bingöl’ün Karlıova ve Yedisu ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde bulunan köyler beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
Bingöl’de yılın ilk karı Karlıova ve Yedisu ilçelerinin yüksek rakımlı tepeleri ile köylerine yağdı. Karlıova ilçesine bağlı Yoncalık ve Kargapazarı köyleri başta olmak üzere yüksek rakımda bulunan bir çok mezra karla kaplandı. Vatandaşlar, sabah uyandıklarında köylerinin beyaza büründüğünü gördü. Kar altında işlerini halletmeye çalışan vatandaşları soğuk havada etkiledi. İlçe sakinleri de yüksek kesimlere yağan kar nedeniyle güneş olmasına rağmen soğuk havanın etkili olduğunu aktardı.
Yedisu ilçesinin de yüksek rakımları beyaza büründü. Sabah saatlerinde yaylaya hayvanları otlatmaya götüren bir çoban kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Çoban Metin Yaşa, hayvanlarını kar üstünde otlatmak zorunda kaldı.
Hazırlıksız yakalandığını belirten Çoban Metin Yaşa, “Kar yağışı aniden bastırdı, bende hayvanları getirdim ve zor durumda kaldım. Otlanmaya getirdim, ot fazla da yok” dedi.

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