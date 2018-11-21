Bingöl’de, kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi

Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de, polis ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktalarında, kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, sürücü ve araç denetimlerine yönelik Çapakçur Köprüsü üzerinde akşam saatlerinde kontrol noktaları oluşturdu. Çok sayıda resmi ve sivil polis ekibinin görev yaptığı uygulama geç saatlere kadar devam etti. Uygulama kapsamında modifiye edilmiş otomobiller üzerinde duran polis ekipleri, sis farı açık seyreden, aşırı hız yapan ve kurallara uymayan sürücülerin araçlarını tek tek kontrol etti. Bazı sürücülere alkol testi uygulanırken, kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere de cezai işlem uygulandı.

Yapılan uygulama hakkında bilgi veren Trafik Şube Müdürü Özcan Alıcı, araç sayılarının artmasıyla birlikte trafikteki sorumsuz sürücülerin de arttığını belirterek, "Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının ön planda insan faktörü yatmaktadır. Özellikle araç sayılarının artmasıyla beraber trafikte sorumsuz sürücüler de artmıştır. Bu sürücülerin hız ihlalleri, ışık ihlalleri, cep telefonu ile trafikte konuşma, emniyet kemeri kullanmama, drift atma, sis farı ile seyretme gibi ihlalleri yaptıkları gözlenmektedir. Bu ihlalleri günümüzde de yapan sürücüler var mı yok mu diye bu uygulamayı yapıyoruz. Buradaki amacımız vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. İleriki günlerde de bu uygulamalarımız devam edecektir. Vatandaşlarımıza emniyet kemerlerini takmalarını, trafikte cep telefonlarını kullanmamalarını tavsiye ediyor, kazasız belasız günler diliyoruz" dedi.