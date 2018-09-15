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Bingöl'de kuyuya düşen inek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 21:44 | Son Güncelleme

Bingöl'de kuyuya düşen inek kurtarıldı

Bingöl (AA) - Bingöl'de su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bingöl merkeze bağlı Göltepesi köyünde Selim Oğultekin'e ait inek, su kuyusuna düştü. İneği kuyudan çıkartmak isteyen köylüler başarısız olunca durumu Bingöl Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu inek kuyudan çıkartıldı.

İneğine kavuşan Oğultekin, ekiplere teşekkür etti.

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Bingöl Bingöl Belediyesi İtfaiye ekikibi su kuyusuna düşen inek

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