Bingöl'de madde bağımlılarının kullandığı metruk mezbaha yıkıldı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de madde bağımlıları tarafından kullanıldığı tespit edilen 18 bölümden oluşan kullanılmayan metruk mezbaha binası yıkıldı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bingöl Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmayla Kültür Mahallesi'nde bulunan eski mezbahada uyuşturucu madde kullanıldığı tespit edildi. Bunun üzerine belediye ekipleri, 18 bölümden oluşan metruk mezbahayı kontrollü şekilde yıktı.

Polis, vatandaştan benzer metruk yapılarla ilgili emniyeti bilgilendirmelerini istedi.

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