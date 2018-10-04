BİNGÖL (AA) - Bingöl Belediyesince 52 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan Millet Bahçesi'nde peyzaj çalışmaları başlatıldı.
Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde 52 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Millet Bahçesi'ndeki peyzaj çalışmalarını inceledi.
Barakazi, burada yaptığı açıklamada, peyzaj çalışmaları kapsamında 1100 fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.
Belediye tarafından yapılan Millet Bahçesi'nin aynı zamanda Bingöl'ün en büyük parkı olduğunu belirten Yücel Barakazi, parkın yapım çalışmasının sürdüğünü ifade etti.
Çocuk oyun ve sağlıklı yaşam alanları, kaykay pisti, trambolin, bazalt yürüyüş yolları, akrilik ve kauçuk kaplamalı bisiklet yolları, oturma grupları, barbekülü piknik alanları gibi çalışmaların tamamlandığını bildiren Barakazi, peyzaj çalışmalarının tamamlanmasıyla parkın tam anlamıyla hizmete sunulacağını kaydetti.
Yücel Barakazi, "Parkımız yalnızca ilimizin en büyük parkı olma özelliğini taşımıyor, aynı zamanda bölgenin gözde parkları arasında yer alıyor." dedi.
Göreve başladıkları günden bu yana yeşil alana ayrı bir önem verdiklerini, çok sayıda park inşa etmenin yanı sıra ilin değişik noktalarında binlerce fidanı toprakla buluşturduklarını aktaran Barakazi, peyzaj çalışması kapsamında refüjler başta olmak üzere yamaç ve kavşaklara değişik türden yüz binlerce çiçek ektiklerini bildirdi.
Belediye Başkanı Barakazi, şöyle konuştu:
"Yeşil alanlarımızı hep birlikte korumamız gerekiyor. 4 milyon lira yatırımla bakım ve onarımlarını tamamladığımız parklar, bilinçsiz çevrelerce tahribata uğratılıyor. Bu noktada duyarlı vatandaşların devreye girmesi gerekiyor. Tahribatı fark edenler bu kişileri uyarmalı, gerekli gördüğü yerde bizleri arayıp bilgi vermeli. Parklarımızdaki bakım ve onarımlarımız devam ediyor. Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil ekip, tahrip edilen malzemeleri en kısa sürede onarıyor. Bunun yanı sıra tüm parklarımızda düzenli olarak çalışmalar sürdürülüyor. Duyarlı vatandaşlarımızın tahribat noktasında bizlere destek olmasını bekliyoruz."
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