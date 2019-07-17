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Bingöl'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 14:12 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Solhan içesinde, minibüsün kontrolden çıkarak şarampole çıkması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Bingöl'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Aziz ÖNAL/ SOLHAN(Bingöl),(DHA)- BİNGÖL'ün Solhan içesinde, minibüsün kontrolden çıkarak şarampole çıkması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Solhan ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 ADT 904 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada, minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından 5 yaralıyı ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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